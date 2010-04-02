Зимин: Валуев будет боксировать 5-6 июня. Но с кем – неизвестно.

Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Николай Валуев в ближайшие дни начнет в Сочи подготовку к следующему бою, который пройдет в начале июня, передает «Газета.Ru». «6 апреля на тренировочном сборе в Сочи мы начнем подготовку к следующему бою Николая, намеченному на начало июня, – сказал тренер боксера Александр Зимин . – Сбор на юге продлится около двух недель, а основной акцент будет сделан на общефизическую и специальную физическую подготовку. Промоутеры Николая сообщили нам, что ориентировочная дата проведения следующего боя – 5-6 июня, но с кем Коля будет боксировать и где пройдет поединок, пока неизвестно. Возможно, что матч пройдет не по версии WBA, а по какой-либо другой (WBC, WBO, IBF). Необходимая базовая подготовка сейчас у Николая есть. А двух месяцев вполне достаточно, чтобы вывести боксера на хороший уровень готовности. Над тактической подготовкой мы начнем работать на следующем сборе, когда уже станет известен соперник Николая». Николай Валуев последний бой провел 7 ноября 2009 года в Нюрнберге, уступив чемпионский пояс WBA британцу Дэвиду Хэю.