Роналдиньо согласился играть за меньшую зарплату

Форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Роналдиньо решил продлить свой контракт на два года, несмотря на сокращение зарплаты на два миллиона евро в год. Об этом сообщает интернет-издание Goal.com со ссылкой на итальянские СМИ. Ранее СМИ сообщали, что Роналдиньо, недовольный снижением зарплаты, может уйти в бразильский «Фламенго». В настоящее время Роналдиньо получает восемь миллионов евро в год. Контракт бразильца заканчивается в 2011 году. «Милан» предложил игроку новое соглашение до 2013 года с зарплатой в шесть миллионов евро за сезон. Роналдиньо перешел в «Милан» из испанской «Барселоны» в 2008 году за 25 миллионов евро. В чемпионате Италии сезона-2009/10 форвард провел 29 матчей и забил девять голов. Ожидается, что Роналдиньо примет участие в матче первенства страны с «Кальяри» 3 апреля. На прошлой неделе бразилец пропустил игру с «Лацио» из-за дисквалификации.