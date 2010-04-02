Валуев подался в «Единую Россию» вслед за геями и балеринами

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев в пятницу вступил в петербургское отделение партии «Единая Россия». Таким образом, самая популярная партия в стране получила еще одну яркую и дееспособную единицу вслед за геями и балеринами. Партийный билет Валуеву вручил руководитель регионального отделения, спикер городского парламента Вадим Тюльпанов. Также он подарил боксеру позолоченные перчатки. При этом Тюльпанов не исключил, что Валуев в ближайшее время может принять участие в выборах, сообщает «РИА«Новости». Сам боксер заявил в ходе церемонии, что «из спорта пока никуда не собирается», но уже задумывается о дальнейшей деятельности. В партии он планирует заниматься развитием детского спорта, в частности, курировать программу по строительству в каждом районе Петербурга боксерских школ.