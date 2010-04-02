Двукратная чемпионка Европы в помещении, обладательница двух бронзовых медалей чемпионата мира в Берлине Антонина Кривошапка приступила к тренировкам. В начале января спортсменка получила травму, из-за которой не смогла выступить на чемпионате России и на мировом первенстве в Дохе. Антонина провела две недели в ЦИТО, где ей были сделаны все необходимые обследования и процедуры. По словам тренера спортсменки Владимира Типаева Антонина чувствует себя неплохо и уже приступила к тренировкам. «В ЦИТО Тоне делали озоновые блокады, физиопроцедуры, она занималась ЛФК. Сейчас боль практически ушла, и мы постепенно начали тренировочный процесс. Врачи посоветовали входить в рабочий ритм потихоньку, начиная со щадящих нагрузок, постепенно увеличивая объемы тренировок. После ЦИТО Антонина на недельку съездила в Волгоград, куда к ней приезжала мама, а сейчас мы на сборе в Португалии. Настроение у Тони боевое, хотя она, конечно, сильно расстроилась из-за того, что не выступала на чемпионате мира. Главная цель на лето – чемпионат Европы в Барселоне», – приводит слова Типаева официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.