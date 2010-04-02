Формула-1. Петров улучшил свой результат на Гран-при Малайзии

Российский пилот «Рено» Виталий Петров занял девятое место по итогам тренировочных заездов Гран-при Малайзии. Петров, который первую практику закончил с 14-м результатом, сумел улучшить свое время почти на секунду - 1 минута 35,872 секунды. Партнер россиянина по «Рено» Роберт Кубица стал шестым - 1.35,148. «В целом баланс нашего болида сегодня был хорошим, - передает слова Петрова «Спорт Экспресс». - И у меня есть твердое ощущение того, что по сравнению с Мельбурном мы сделали шаг вперед. К сожалению, по ходу практики возникли проблемы с топливным насосом, что стоило потерянных секунд. У нас по-прежнему остается немало вопросов, над которыми нужно серьезно поработать. Есть целая ночь и завтрашнее утро, чтобы постараться выжать максимум из этого болида и удачно выступить в квалификации». «Во время соревнований на мне будет надета черная траурная повязка в память о людях, погибших в Москве во время террористических актов. Я вместе со всеми переживаю эту страшную трагедию», - добавил Петров. Стоит отметить, что вновь самым быстрым пилотом стал Льюис Хэмилтон на «Макларене», время британца - 1.34,175. Себастьян Феттель («Ред Булл») показал второй результат, у Нико Росберга («Мерседес») третье время.