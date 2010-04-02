Хэй: Если проиграю Руизу – уйду из бокса

Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе британец Дэвид Хэй заявил, что в случае поражения в поединке с Джоном Руизом уйдет из бокса. «Поражение в этом поединке будет во много раз болезненнее поражения от Карла Томпсона. Если я проиграю в субботу - уйду из бокса. Но я вовсе не думаю о поражении, я настроен только на победу. Я обязан провести свою первую защиту титула, и я это сделаю», - заявил Хэй, передает Чемпионат.ру. Напомним, что поединок Хэй - Руиз состоится 3 апреля в Манчестере (Великобритания).