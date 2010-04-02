Хаттон: Хэй намного зрелищнее братьев Кличко

Британец Рикки Хаттон оценил перспективы своего соотечественника - чемпиона WBA в супертяжёлом весе Дэвида Хэя. «Дэвид отлично себя проявил в поединке с Валуевым. Он грамотно выстроил тактику и сумел уверенно победить. Мы наблюдаем становление нового лучшего супертяжеловеса планеты. Я не считаю, что братья Кличко фавориты дивизиона. Хэй ни в чем им не уступает, он намного зрелищнее украинцев. Его отличительной особенностью является то, что он всегда нацелен на нокаут», - цитирует Хаттона Чемпионат.ру со ссылкой на boxingscene.com.