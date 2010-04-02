Экспертная комиссия ФФУ отменила дисквалификацию Девича

Сегодня, 2 апреля, на заседании экспертной комиссии федерации футбола Украины был просмотрен момент с удалением на 36-й минуте полузащитника харьковского «Металлиста» Марко Девича (матч чемпионата киевским «Динамо»). Решением экспертной комиссии установлено, что арбитр матча Юрий Можаровский, получив от ассистента арбитра неверную информацию, ошибочно показал Девичу красную карточку, сообщает пресс-служба ФК «Металлист». По мнению комиссии, ассистент арбитра не разобрался в действиях футболистов Девича и Тараса Михалика во время их спора на поле. Полузащитник «Металлиста» оттолкнул руку киевского футболиста, в результате чего рука Михалика прикоснулась к его же лицу. Ассистент арбитра ошибочно указал, что это была рука Девича.