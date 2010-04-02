Мишин в воскресенье получит «народную» медаль

Тренер серебряного призера Олимпийских игр-2010 в Ванкувере Евгения Плющенко Алексей Мишин в воскресенье, 4 апреля, получит в Петербурге «народную» золотую медаль, самому спортсмену его награду вручат позже. Изначально планировалось, что «народную» золотую медаль, металл для которой собирали «всем миром» поклонники фигуриста, вручат Плющенко во время соревнований чирлидеров в Петербурге в воскресенье. «Мы готовили праздник, чирлидеры учили специальные «кричалки», хотели провести фееричное шоу», – сказал инициатор создания наград Дмитрий Ильковский. Однако, по его словам, чуть ли не в последний момент выяснилось, что Плющенко не сможет приехать в воскресенье, и медаль вручат ему позднее, а пока ее продемонстрируют публике. «А вот тренер Плющенко Алексей Мишин в воскресенье получит свою «народную» медаль из золота с бриллиантами», – приводит слова Ильковского «РИА«Новости».