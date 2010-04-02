Названы кандидаты на пост главы Олимпийского комитета России

Агентство «Весь спорт» опубликовало список кандидатов на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), выборы которого состоятся 20 мая. По данным агентства, в этот список входят 11 человек, а сформирован он был «на самом высоком уровне». Официально кандидатов на пост президента ОКР пока не зарегистрировано. В список кандидатов вошли заместитель премьер-министра РФ Александр Жуков, заместитель председателя Госдумы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова, исполняющий обязанности президента ОКР Игорь Казиков, министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, бизнесмен Михаил Прохоров, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, президент компании «Роснефть» Сергей Богданчиков, управляющий делами президента РФ Владимир Кожин, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко. Кандидаты в президенты ОКР должны подать официальную заявку на выборы не позднее 18:00 19 апреля. Агентство «Весь спорт» подчеркивает, ссылаясь на свои источники, что если «властные структуры» официально поддержат какого-либо кандидата, то это будет человек из обнародованного списка. На трех предыдущих выборах такую поддержку получал Леонид Тягачев. Тягачев покинул пост президента ОКР в начале марта - вскоре после того, как президент России Дмитрий Медведев заявил, что чиновники, ответственные за подготовку спортсменов к Олимпиаде-2010, должны уйти в отставку. 23 марта исполком ОКР принял отставку Тягачева и назначил выборы нового президента на 20 мая.