Фехтование. ЧМ. Украина стартовала неудачно

Сегодня в Азербайджанской столице стартовал чемпионат мира среди кадетов. В первый день свое мастерство демонстрировали девочки-шпажистки и мальчики саблисты. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. Для Украины в обоих видах оружия лучшими результатами стало попадание наших спортсменов в 1/16 финала: Ксения Пантелеева потерпела поражение в поединке с полькой Мартой Сватовской со счетом 12:15, Вероника Ширшова проиграла кореянке Хью Вон Ли 9:15, Роман Сидоренко уступил Леонардо Аффеди из Италии 13:15, а Алексей Стаценко проиграл венгру Андрасу Сзатмари 11:15. Ступенью раньше закончили соревнования Владлена Хавалджи, которая уступила Диане Шер из Австрии 11:15, и Дмитрий Раскосов, проигравший Джонухунгу Сонг из Кореи 10:15. На данный момент уже известен состав сабельного полуфинала: за право разыграть золотую награду будут бороться пары Леонардо Аффеди (Италия) – Максимилиан Киндлер (Германия) и Артур Акунев (Россия) – Ричард Хеберс (Германия) Технические результаты: Сабля мужская 21. Алексей Стаценко (Украина) 28. Роман Сидоренко (Украина) 49. Дмитрий Раскосов (Украина) Шпага женская: 23. Вероника Ширшова (Украина) 29. Ксения Пантелеева (Украина) 38. Владлена Хавалджи (Украина)