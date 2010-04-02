В НХЛ предлагают разрешить игрокам обнимать соперников

Президент и генеральный менеджер клуба НХЛ «Торонто» Брайан Бурк предлагает разрешить хоккеистам обнимать руками своего оппонента, чтобы избежать нанесения тяжелой травмы при проведении силового приема сзади, сообщает NEWSru.com со ссылкой на rusfanat.ru. Согласно правилам НХЛ, сейчас любая попытка придержать соперника рукой карается двухминутным штрафом за задержку. Однако, как отмечает Бурк, если защитнику, который «впечатывает» нападающего в борт, разрешить на долю секунды приобнять свою «жертву», то это смягчит удар и позволит уменьшить количество травм. В качестве последнего примера Бурк указал на силовой прием защитника «Тампы» Мэтта Лашоффа на форварде «Питтсбурга» Руслане Федотенко, который для первого обернулся матч-штрафом, а для второго едва не стал причиной серьезной травмы. По его мнению, Лашофф, пойдя на силовой прием, уже не успевал затормозить, но если бы он обхватил Федотенко руками, это значительно смягчило бы удар. Бурк, имеющий большой авторитет в НХЛ, ранее уже выдвигал эту идею и предлагал внести поправку в правила. Сейчас, на волне борьбы лиги с силовыми приемами в область головы, инициатива президента «Торонто», возможно, будет рассмотрена.