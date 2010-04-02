Плющенко: Мне обидно, что после Олимпиады меня не поздравили

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что ему нужно для того, чтобы показать хороший результат. «У меня есть желание кататься до Игр в Сочи. В следующем сезоне я планирую выступить в одном из этапов Гран-при, затем – в чемпионате России. Если отберусь, то поеду на чемпионаты мира и Европы. Я хочу продержаться этот олимпийский цикл, посмотрим, позволит ли здоровье. Но в очередной раз повторю – не хватает поддержки. Поддержка нужна не только мне, но и всем российским фигуристам. Я прежде всего за них переживаю. У нас много молодых, перспективных спортсменов, которые не видят ничего, никакой помощи. Но они об этом молчат, потому что просто боятся что-либо говорить. У нас уже давно нет команды, каждый работает сам по себе. У нас практически нет совместных сборов. Да, есть Новогорск, но база пустует. А почему бы нашим руководителям почаще не собирать спортсменов, почаще семинары проводить. А то семинары делают наши тренеры за границей и тренируют чужих спортсменов. Да, тренеры, конечно, зарабатывают копеечку, но занимаются ведь по большей части с зарубежными фигуристами. А вы проводите семинары в России – и тренеры наши будут при деле, и фигуристы. Плюс ко всему инфраструктура будет развиваться – ледовые дворцы, гостиницы будут заняты. Мне обидно, если честно: после Олимпиады меня даже не поздравили и никак не поддержали. Мне сказали в начале сезона: хочешь кататься – катайся на общих условиях. Общие условия – это 5 тысяч рублей в месяц. Можно взвесить все и дать Овечкину, Малкину, Аршавину, Исинбаевой 5 тысяч рублей в месяц. И сказать: «Лен, ты иди попрыгай за пятерочку!» И все – можно забыть о медицине, забыть, что там со спортсменом, как он там. А потом сказать: «А где результат?» Ребята, чиновники, а вы что-то для этого результата сделали?» – цитирует Плющенко Sports.ru со ссылкой на Infox.ru.