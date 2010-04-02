«Локомотив» отправил в дубль Торбинского

Полузащик московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Торбинский переведен в дубль столичной команды. 3 апреля Торбинский сыграет за молодежный состав «Локомотива» с дублем московского «Динамо». Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Bobsoccer.ru. По данным издания, причиной перевода в дубль стала плохая спортивная форма Торбинского, который в последнем матче чемпионата России со «Спартаком» (1:2) вышел на поле в основном составе, но был заменен в перерыве. Всего Торбинский в чемпионате России сезона-2010 провел два матча. В игре с «Крыльями Советов» (3:0) он был заменен на 77-й минуте. Основной состав «Локомотива» 4 апреля в четвертом туре первенства страны сыграет с динамовцами. После трех туров железнодорожники с тремя очками занимают 11-е место в чемпионате России.