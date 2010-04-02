Формула-1. Возвращение «Мишлен» приведет к пересмотру регламента

Возможное возвращение «Мишлен» в «Формулу-1» поставило перед руководством и участниками чемпионата много вопросов. В частности, французская компания предлагает использовать покрышки диаметром 18 дюймов вместо нынешних 13. Если ФИА пойдет на очередную резкую смену регламента, конюшням придется вновь серьезно пересматривать концепции болидов. «Это окажет огромное влияние на машины, все будет зависеть от того, как подойти к вопросу. Кто то говорит, что не нужно позволять командам менять подвеску и просто поменять диаметр покрышек. Но, рано или поздно, болид придется дорабатывать, почему же не сделать этого сразу? У меня неоднозначное мнение на этот счет. В некотором плане, команда может выступать за серьезную смену правил, она уравняла бы шансы конюшен. С другой стороны, команда-новичок не располагает ресурсами для того, чтобы быстро переработать концепцию болида. Тем не менее, что бы ни случилось, мы справимся. Некоторые из крупных команд, вероятно, тоже не хотят такого развития событий, им на руку сохранение нынешнего положения дел. Но с запретом двойных диффузоров аэродинамика в любом случае подвергнется переработке», – цитирует технического директора «Лотуса» Майка Гаскойна Autosport. Руководитель автоспортивного отделения «Бриджстоуна» Хирохиде Хамасима объяснил, как введение нового стандарта покрышек моет сказаться на болидах. «Если мы поставим покрышки диаметром 18 дюймов на нынешние машины, появится избыточная поворачиваемость, сцепление с трассой резко уменьшится. Командам придется перерабатывать машины в срочном порядке – подвеску, аэродинамику, тормоза. НА это ушло бы много усилий и средств», – заявил Хамасима.