Футбол. Английские клубы выплатили рекордные проценты по долгам

Рекордные проценты по долгам – £150 млн – выплатили в минувшем финансовом году клубы премьер-лиги английского футбола. В общей сложности команды задолжали почти £2 млрд. Наибольшие подобные выплаты приходятся на долю «Манчестер Юнайтед» – £41,9 млн по долгам на сумму £716,5 млн. Наибольшая статья расходов в командах премьер-лиги, как констатируют эксперты, – это зарплаты футболистов, которые у 20 клубов составляют в общей сложности £1 млрд, или в среднем около 75 процентов от их финансового оборота, передает «Лента.ru». Ранее руководство УЕФА объявило о планах «укрепления финансовой дисциплины, достижении большей прозрачности в финансах клубов, которые хотят выступать в европейских турнирах». По словам генерального секретаря УЕФА Джианни Инфантино, финансовая судьба футбольных клубов Англии и континентальной Европы свидетельствует о «необходимости нового регулирования». В соответствии с предложениями, выплаты по долгам должны покрываться средствами с доходов команд. «Наша цель – повысить долгосрочную стабильность европейского клубного футбола, поощряя команды жить по средствам, которые они зарабатывают», – отметил Инфантино. По его словам, изучение состояния более 650 европейских команд выявило, что половина из них «ежегодно несет убытки, при этом 20 процентов из них – огромные».