Кличко: В бою Хэй-Руиз будет «мочилово»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко дал свой прогноз относительно поединка чемпиона мира по версии WBA Дэвида Хэя с Джоном Руизом, который состоится 3 апреля в Манчестере (Великобритания). «Мой прогноз, хотя прогноз в спорте вещь не очень хорошая, - Хэй выиграет по очкам, но мнения судей разделятся. Нельзя исключать вероятности того, что Руиз может выиграть у Хэя нокаутом. Хотя вероятность выиграть нокаутом меньше. Этот бой будет напряженный, тут будет «мочилово», – рассказал Виталий в интервью SPORTBOX.ru.