Украинские гандболистки победили румынок в квалификации Евро-2010

Группа 1 РУМЫНИЯ - УКРАИНА - 35:36 (17:15) Румыния: Унгуряну, Смедеску; Молдован (1), Амареи (4), Динка (4), Нягу (10), Брадиану (2), Станка (3), Маня (2), Варзару (6), Лекушану (3). Украина: Высоцкая, Чухно; Подпалова (10), Манагарова (8), Борщенко (6), Цыгица (1), Горильская, Шимкуте (2), Николаенко (5), Зоря (4). Судьи: Николов, Начевски (Македония). 3 апреля. Бузэу. 1 800 зрителей. После первой игры со сборной Румынии, которая завершилась ничьей 17:17, главный тренер нашей команды Леонид Евтушенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» уверенно заявил: «Буду настраивать своих подопечных в гостевом поединке только на победу. Пусть соперницы думают, что равный счет в Запорожье - это плацдарм для их домашнего успеха. Поверьте, у нас не меньше оснований рассчитывать на положительный результат». В принципе чего-то невозможного в поставленной на выездной поединок задаче не было. Да, румынская дружина - сильная, сбалансированная команда, однако, как показало первое очное свидание фаворитов квартета под индексом «1» в отборочном турнире ЧЕ-2010, явного перевеса в каком-то из игровых компонентов над нашими гандболистками у соперниц не просматривалось. Это и показал ход поединка, на протяжении которого ни одна из сторон не имела ощутимого перевеса в счете. Максимальный разрыв составил три мяча - 9:6 в пользу хозяек на 16-й минуте встречи. Правда, большую часть противостояния лидерство принадлежало румынским спортсменкам. Однако, как мы знаем, важно быть впереди не большую, а решающую часть матча. Благо, это условие удалось с успехом выполнить нашим гандболисткам После того, как подопечные Леонида Евтушенко и Александра Гурского добились минимального перевеса - 28:27, соперницы ни разу не смогли «нарисовать» дисбаланс с положительным для себя знаком. Максимумом для команды Раду Войны в судьбоносный период матча была ничья - 31:31. Дальше инициатива «первой скрипки» была за нами - 33:31, 34:32, 35:33, 36:34... Последний гандикап в два мяча был зафиксирован в самой концовке встречи. Примерно такая же ситуация имела место и 31 марта на площадке дворца спорта «Юность», когда подобное преимущество было растеряно, что позволило румынкам восстановить равновесие. В этот раз удалось отыграть только один мяч, хотя было применено проверенное Запорожьем оружие - прессинг, который вынудил украинок допустить обидную потерю, а соперницам, в свою очередь, организовать результативный выпад. Но наши девушки в субботу выстояли, добыв заслуженную победу. Теперь только чудо может помешать нашей команде. Для того чтобы не занять одно из двух «путевочных» мест в финальную стадию континентального форума-2010, матчи которого примет Дания и Норвегия, должен свершиться ну прямо-таки фантастический вариант. Во-первых, команда Швейцарии должна обыграть украинок, причем не просто выиграть, а с перевесом в 14 голов, чтобы иметь преимущество личных встреч (в 2009 году дома наши девушки победили - 33:20). Во-вторых, швейцарки обязаны еще свести матч с румынками вничью (другой исход в пользу какой-либо из команд не исключает украинскую команду из числа «пайщиков-финалистов»). В-третьих, румынки должны взять верх над португальскими гандболистками. В-четвертых, сборная Португалии обязана победить наших соотечественниц. Только при исполнении всех условий возможен негативный для нас расклад: Румыния - восемь очков, Швейцария и Украина - по семь (личные встречи не в нашу пользу). Из всех четырех перечисленных подпунктов по-настоящему реален только один: победа Румынии над Португалией. Поэтому мы ждем от нашей сборной в оставшихся поединках только побед, красивых и уверенных. Леонид ЕВТУШЕНКО, главный тренер сборной Украины: - Румынкам надо было выиграть на своей площадке во что бы то ни стало. Я же своим подопечным сказал: «Играйте в свое удовольствие». Что они и сделали. Отмечу Анастасию Подпалову, которая доказала, что не зря является лидером команды. Конечно, многих может удивить большой счет: соперники на двоих забросили 71 мяч. Объясняется это просто: в Запорожье матч был бенефисом двух голкиперов - Унгуряну и Высоцкой. Сейчас же они действовали не так ярко. Главное - мы одержали очень важную победу, показав, что наша сборная, когда не имеет значительных кадровых потерь, обладает хорошим потенциалом. Так что впечатление от матча в Бузэу у меня самые приятные - и от игры, и от организации (доброжелательное отношение болельщиков, своевременная встреча, нормальная гостиница). В остальных поединках планирую только победы, ведь если мы не будем обыгрывать такие сборные, как португальскую и швейцарскую, нам и заикаться не стоит о попадании на Олимпийские игры. Португалия - Швейцария - 17:27 (12:13). 1.УКРАИНА - 7 2. Румыния - 5 З.Швейцария - 4 4. Португалия - 0 Оставшиеся матчи. 26 мая: Швейцария - УКРАИНА, Португалия - Румыния. 29 мая: Румыния - Швейцария. 30 мая: УКРАИНА - Португалия. Алексей ГОНЧАРУК, газета «СЭ в Украине»