Фехтование. ЧМ. Украинский фурор в финальный день

В финальный день кадетского чемпионата мира по фехтованию украинские саблистки устроили настоящий фурор, в очередной раз доказав, что на мировой арене в сабле украинкам нету равных. Алина Комащук из Нетешина и Марина Семенько из Черкасс в финальном поединке разыграли золотую награду. Обыграв свою соотечественницу со счетом 15:5 звание чемпионки мира завоевала Алина Комащук. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. В полуфинальном поединке Алина обыграла кореянку Юн Жи Сео 15:9, а Марина одержала победу над венгерской спортсменкой Анной Матор 15:11. Еще одна украинка, Анастасия Ермолович неожиданно завершила свое выступление в 1/16 финала. На перерыв в поединке с венгеркой Ренатой Катона Анастасия уходила со счетом 8:0 в свою пользу. Однако после минутной паузы венгерская спортсменка перестроилась, и смогла не только сравнять счет, но и с перевесом в один удар одержать победу 15:14. Нельзя назвать удачным выступления наших рапиристов, фехтовавших в тот же день. Максим Люлька и Подшивалов Андрей проиграли поединки в 1/32 финала, Денис Иващенко не вышел из предварительного тура. Сегодня стартует Чемпионат Мира среди юниоров. Технические результаты: Сабля женская: 1. Алина Комащук (Украина) 2. Марина Семенько (Украина) 3. Юн Жи Сео (Корея) 3. Анна Матор (Венгрия) 21. Анастасия Ермолович (Украина) Рапира мужская: 1. Александр Массилас (США) 2. Эдоардо Луппери (Италия) 3. Кирилл Личагин (Россия) 3. Рас Имбоден (США) 55. Андрей Подшивалов 57. Максим Люлька 79. Денис Иващенко