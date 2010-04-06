Фехтование. Украинцы завоевали лицензии на Юношеские Олимпийские игры

Украинцы Алина Комащук и Роман Свичкарь завоевали лицензии на первые в истории Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся 15-18 августа 2010 года в Сингапуре. Согласно системе отбора на Юношеские Олимпийские Игры, спортсмены, занявшие лучшие места на ЧМ среди кадетов в Баку, будут отобраны для участия. Количество отобранных после ЧМ спортсменов по континентам: Азия и Океания – 2 места в каждом виде соревнований, Америка – 2 места в каждом виде соревнований, Африка – 1 место в каждом виде соревнований, Европа – 4 места в каждом виде соревновании. Так как Алина Комащук завоевала золото чемпионата мира среди саблисток, а Роман Свичкарь – бронзу среди шпажистов, то по системе отбора они и станут одними из участников Юношеских Олимпийских Игр.