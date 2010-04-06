Хэй решил драться с обоими Кличко

Британский боксер-тяжеловес Дэвид Хэй, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация), решил осенью 2010 года провести объединительный бой с чемпионом мира по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация) Владимиром Кличко, а затем встретиться с его старшим братом Виталием, который владеет титулом WBC (Всемирный боксерский совет). Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на британское издание The Guardian. По данным издания, переговоры о бое Хэя с Кличко-младшим начнутся на этой неделе. Поединок может пройти в Лондоне на стадионе «Уэмбли», а гонорар каждого из боксеров в этом случае составит более 10 миллионов фунтов (11,3 миллиона евро). Хэй защитил свой чемпионский титул в ночь с 3 на 4 апреля, нокаутировав американца Джона Руиса. Британский боксер планирует следующий поединок провести с Владимиром Кличко, и в случае победы в этом бою встретиться с Виталием Кличко. Ранее Хэй говорил, что ему неважно, против кого именно из братьев Кличко выходить на ринг. Владимир Кличко в ночь с 20 на 21 марта победил американца Эдди Чемберса. В настоящее время украинец ведет переговоры о бое с россиянином Александром Поветкиным, который является обязательным претендентом на титул IBF. Эта организация обязала боксеров подписать контракт на бой до 26 апреля 2010 года. Когда именно может протйи поединок Кличко - Поветкин - неизвестно. Виталий Кличко 29 мая встретится на ринге с поляком Альбертом Сосновским. Этот поединок пройдет в немецком Гельзенкирхене на арене футбольного клуба «Шальке».