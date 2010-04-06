Лидер «Интера» травмировался перед ответным матчем с ЦСКА

Полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Весли Снейдер получил травму во время тренировки своей команды на московском стадионе «Лужники» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с ЦСКА. Снейдер повредил голеностоп во время двусторонней игры и не смог завершить тренировку. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Sportbox.Ru. Как уточняет интернет-издание Goal.com со ссылкой на Sky Sports Italia, во время «двусторонки» Снейдер столкнулся с полузащитником «Интера» Салли Мунтари, в результате чего получил травму. Участие Снейдера в игре с ЦСКА оказалось под вопросом. Ответная игра между ЦСКА и «Интером» состоится 6 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени. В первом матче в Милане итальянцы победили со счетом 1:0. В чемпионате Италии сезона-2009/10 Снейдер провел 21 матч и забил четыре гола. В семи играх в Лиге чемпионов голландец забил один мяч.