Футбол. Российская компания купит французский клуб

Российская промышленная группа заинтересована в приобретении футбольного клуба «Гренобль», занимающего последнее место в чемпионате Франции сезона-2009/10. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на французское издание L'Equipe. Какая именно компания проявила интерес к клубу, переживающему финансовые трудности, не сообщается. В настоящее время клуб принадлежит японской Index Corporation, которая в декабре 2009 года из-за финансовых неурядиц продала 40 процентов акций «Гренобля» инвестиционному фонду. До 15 апреля 2010 года корпорация должна представить гарантии финансирования «Гренобля». Если этого не произойдет, клуб перейдет под внешнее управление и может быть отправлен в третий дивизион чемпионата Франции. В 31 матче первенства Франции сезона-2009/10 «Гренобль» набрал лишь 15 очков и расположился на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. От 17-го места, которое позволяет остаться в Лиге 1 (высшем дивизионе французского футбола), «Гренобль» отделяют 17 очков.