Российского теннисиста дисквалифицировали за допинг

Международная теннисная федерация (ITF) дисквалифицировала 21-летнего российского теннисиста Андрея Плотного на 15 месяцев за употребление допинга. Об этом сообщает сайт ITF. Плотный, занимающий 924-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), наказан за употребление запрещенного стимулятора карфедона. Срок дисквалификации россиянина отсчитывается с 1 ноября 2009 года. Именно 1 ноября 2009 года Плотный на турнире в Астане сдал допинг-пробу, которая дала положительный результат. С 19 декабря 2009 года россиянин был временно отстранен от участия в соревнованиях. По словам теннисиста, карфедон попал в его организм в результате приема препарата фенотропил (под этим названием в России выпускается карфедон), который спортсмену прописал врач. ITF признала, что россиянин не пытался улучшить свои результаты при помощи допинга, но подчеркнула, что спортсмен несет ответственность за употребление запрещенного вещества вне зависимости от того, каким образом оно попало в организм. Результаты выступления Плотного на турнирах в Астане и в Ханты-Мансийске в 2009 году будут аннулированы, а сам спортсмен лишен заработанных на этих соревнованиях рейтинговых очков и призовых денег.