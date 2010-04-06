Жених Мирзы подозревается в двоеженстве

Индийская полиция забрала паспорт пакистанского крикетиста Шоаиба Малика, который сейчас находится в Хайдарабаде в доме своей невесты теннисистки Сани Мирзы, и намерена допросить его на предмет двоеженства. Вчера вечером некая Аиша Сиддику подала заявление в полицию, утверждая, что Малик женат на ней с 2002 года. Также она обвиняет его в мошенничестве, в том, что он предлагал ей деньги за молчание и угрожал убить ее в случае разоблачения. Родственник Аиши утверждает, что Малик заключил с девушкой брак по телефону, подписал брачный сертификат, имел с ней связь, и она даже забеременела от него. Семья Аиши требует, чтобы Шоаиб признал этот брак, извинился и оформил официальный развод. В противном случае ему грозят большие неприятности. Полиция конфисковала паспорт крикетиста до окончания расследования. На совместной пресс-конференции Мирзы и Малика 23-летняя теннисистка заявила, что свадьба состоится 15 апреля, несмотря на возникшие проблемы. Представитель Аиши Сиддику в Пакистане также заявил, что намерен обратиться в суд этой страны для того, чтобы предотвратить женитьбу Малика на Мирзе. Сиддику настаивает на официальном разводе и утверждает, что Малик сначала женился на ней, а потом бросил из-за того, что его партнеры по команде назвали ее толстой. Сам Малик признает, что имел с ней отношения по телефону, но утверждает, что не был знаком с ней лично, потому что для заочного знакомства она использовала фотографию другой, гораздо более привлекательной девушки, сообщает Times. sports.ru