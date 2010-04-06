Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» вернулся в премьер-лигу. Это стало ясно вечером 5 апреля после матча «Ноттингем Форест» с «Кардифф Сити», который завершился вничью (0:0). После этой игры «Ноттингем», занимающий третье место в чемпионате Футбольной лиги (бывший первый дивизион), лишился шансов опередить «Ньюкасл» в турнирной таблице, передает «Лента.ru». В 41 матче чемпионата Футбольной лиги (за пять туров до конца турнира) «Ньюкасл» набрал 89 очков. Второе место занимает «Вест Бромвич Албион», в активе которого 83 очка. На счету «Ноттингема» 72 очка. В премьер-лигу напрямую выйдут две лучшие команды турнира. Клубы, занявшие места с третьего по шестое, разыграют путевку в премьер-лигу в плей-офф. «Ньюкасл», входящий в двадцатку самых богатых клубов мира, вылетел из премьер-лиги в сезоне-2009/10.