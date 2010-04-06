Стаховский возвращает себе позиции в рейтинге АТР

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский поднялся на 6 ступенек в рейтинге ATP. В новой табели о рангах Стаховский занимает 66-е место. Также заметного прогресса добился Илья Марченко, поднявшийся с 85-го места на 77-е. Александр Долгополов потерял одну позицию и теперь занимает 70-е место. Незначительные изменения произошли в верхней части рейтинга. Рафаэль Надаль поднялся на третье место, обогнав Энди Мюррея, а Робин Содерлинг уступил седьмую строку Энди Роддику. Рейтинг ATP (на 5.04.10) 1. Федерер (Швейцария) 2. Джокович (Сербия) 3. Надаль (Испания) 4. Мюррей (Великобритания) 5. Дель Потро (Аргентина) ...66. Стаховский (Украина) 70. Долгополов (Украина) 77. Марченко (Украина) 160. Сергеев (Украина) 278. Бубка (Украина)