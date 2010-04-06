Игорь Суркис: Не могу понять агрессию в свой адрес

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на обвинения президента «Металлиста» Александра Ярославского в том, что судьи благосклонно относятся к киевскому клубу. «Судей назначает не мой брат. Есть такой вице-президент ФФУ Игорь Коломойский (владелец «Днепра» – прим. Sports.ru). Это первое. Второе – я не могу понять агрессию. По совокупности Девич заслужил удаления. Если нечто подобное будет с игроком «Динамо», пускай удаляют, я и слова не скажу. Нагнетаются страсти. Но если не суждено «Динамо» стать чемпионом, никакие судьи ему не помогут. И никто и не помогает. Стечение каких-то обстоятельств. Мне самому это неприятно. Правильно в свое время сказал Ахметов, что не хотелось бы после каждого эпизода оправдываться. Но то, до чего договорились Ярославский и Геллер, просто некорректно по отношению к «Динамо». Ко мне – ладно, к моему брату – такое дело. В отношении «Динамо»... Ярославский договорился до того, что «Динамо» при нас ничего не выиграло. Напомните ему, сколько раз «Динамо» становилось чемпионом Украины. Если он считает, что это «ничего не выигрывало», то пусть хотя бы раз станет чемпионом. Но он все спихивает на судей. Мой старший брат и я – два разных человека. Да, мы братья и никогда друг от друга не откажемся. Но уходить ли моему брату с поста президента ФФУ, решать ему. А продавать мне клуб или нет – не большой Ярославский для меня авторитет в футболе, чтобы диктовать мне. Когда захочу, продам», – рассказал Суркис в интервью Sport.segodnya.ua.