Хиддинк принял участие в программе по борьбе со СПИДом

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк, который летом возглавит сборную Турции, прибыл с визитом в ЮАР. Голландский специалист провел мастер-класс для 30 молодых южноафриканских футболистов в рамках программы развития футбола Nike, а также посетил центр по борьбе со СПИДом, отметив первостепенную важность борьбы с этой болезнью в Африке. «Я очень рад, что мне представилась возможность посетить ЮАР и принять участие в программе подготовки молодых футболистов. У них есть всех возможности, чтобы в будущем стать сильными игроками, и им обязательно нужно помочь в этом», – цитирует Хиддинка Goal.com.