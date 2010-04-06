Формула-1. Организаторы Гран-при Малайзии снизят цены на билеты

Организаторы Гран-при Малайзии планируют в следующем сезоне собрать на своем этапе аудиторию 100 тысяч человек. Стоит отметить, что прошедшая в выходные гонка совсем немного не дотянула до требуемого показателя – она собрала 98 тысяч зрителей. «Теперь надо начать планировать то, как мы проведем этап в следующем году. Мы пересмотрим цену на билеты. Это должно сделать Гран-при Малайзии более доступным, помочь нашим соотечественникам стать ближе к этом у спорту. Я надеюсь, что в день гонки аудитория на автодроме достигнет 100 тысяч человек, пока что мы совсем немного не дотянули до этого показателя», – цитирует управляющего трассой малазийская газета Star.