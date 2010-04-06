Вейр: Манера кататься в США — сплошная искусственость

Американский фигурист Джонни Вейр рассказал о своих увлечениях, о кумирах в фигурном катании и о том, что помешало ему выступить на чемпионате мира. О литературе и музыке: «С детства много слушаю музыку Чайковского. Очень люблю Пушкина за его сентиментальность. Хотя, конечно, по-английски его читать нельзя. Я неплохо знаю русский язык, но все равно до конца не понимаю стихи. Мне нравится Толстой, но поэзию люблю больше. Русская культура — великая культура. Знаком с группой «Виагра», слушал Максим. Мне очень нравится Дима Билан и особенно Сергей Лазарев. Но, кроме «Тату», невозможно внедрить русскую музыку в Америку. Не думаю, что для того же Лазарева возможно стать популярным в Америке, хотя он хорошо говорит и даже поет по-английски». О депрессии после Олимпиады: «Мне казалось, что это был лучший прокат в моей жизни. И шестое место, которое мне дали, явно незаслуженно. Из-за этого не поехал в Турин на чемпионат мира. Но теперь как тигр сделаю новый рывок. Я не могу без соревнований. Это для меня такой драйв! Очень хочу еще кататься и принимать участие в соревнованиях». О кумирах в фигурном катании: «Оксана Баюл, Ирина Слуцкая — она так радостно катается. Если говорить о технике, то это Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Илья Кулик… Мне не нравится американская манера кататься — это как американский смайл, сплошная искусственность», – рассказал Вейр в интервью «Спорту день за днем».