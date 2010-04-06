Писеев: Разговор с Волосожар состоялся у меня лишь после Ванкувера

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Валентин Писеев прокомментировал заявление Олега Васильева о своей причастности к распаду пары Мария Мухортова – Максим Траньков. «Я уважаю Олега Васильева как тренера. Но его обвинения, что я развалил пару Мухортова–Траньков, – бред. Васильев сам просил меня провести воспитательную беседу с Траньковым. Максим отказывался работать с наставником и партнершей. Беседу я провел. И не я расставляю российские пары по рангу. Выступать надо стабильнее, если метишь в лидеры. Васильев жаловался на зарплату – 18 189 рублей в месяц. Давайте откроем бухгалтерию. С февраля 2009-го по март 2010-го федерация выделила на подготовку пары Мухортова–Траньков 4 миллиона рублей. Сам Васильев за этот период получил в качестве поощрения за свою работу с парой 800 000 рублей. Разговор с Волосожар и ее партнером Морозовым состоялся у меня лишь после Ванкувера. Украинцы рассказали об обоюдной договоренности с Траньковым о создании пары Волосожар–Траньков. Только тогда наша федерация отправила письмо в федерацию фигурного катания Украины с официальным предложением. Ответа еще нет. Надо признать, Татьяна – одна из лучших в мире партнерш. Поищем и партнера Мухортовой, если поступит такая просьба от Олега Васильева», – приводит слова Писеева «Советский спорт».