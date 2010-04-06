Моуринью подарили шинель перед ответным матчем с ЦСКА

Главному тренеру миланского «Интера» Жозе Моуринью подарили шинель перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с ЦСКА, который состоится 6 апреля в Москве. Необычный подарок наставнику миланцев сделал корреспондент газеты «Советский спорт» после пресс-конференции, состоявшейся 5 апреля. Журналисты российского издания уже в третий раз сделали подарок Моуринью. Перед игрой с казанским «Рубином» тренеру вручили татарскую тюбетейку, а перед первым матчем с ЦСКА - армейскую буденовку. Моуринью сказал, что корреспонденты собрали для него «целую коллекцию». По словам тренера «Интера», буденовка и тюбетейка хранятся у него в музее. На пресс-конференции Моуринью, отвечая на вопрос о том, что нужно ЦСКА сделать для победы над «Интером», сказал, что армейцы уже сделали для этого все, а именно - перенесли игру с «Зенитом» (эта встреча должна был состояться 3 апреля 2010 года, но была перенесена из-за неспособности милиции обеспечить безопасность матча). Тренер «Интера» в шутку сказал, что единственная российская команда, в которой он мог бы в будущем поработать - это ЦСКА, потому что армейцы переносят свои матчи, когда захотят. Моуринью, который не общается с прессой в Италии, выразил надежду, что он встретится с журналистами еще перед тремя играми в сезоне-2009/10, намекая на то, что «Интер» в Лиге чемпионов дойдет до финала. Первый матч «Интера» с ЦСКА состоялся 31 марта в Милане и закончился победой итальянского клуба со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Диего Милито. Lenta.ru