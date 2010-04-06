Узелков: Шуменову просто доверили передать мне пояс

В беседе с turnir.com.ua интерконтинентальный чемпион по версии WBA в полутяжелом весе Вячеслав Узелков (22-0-0, 14 КО) обсудил тему вероятного поединка за пояс чемпиона мира WBA против Бейбута Шуменова (9-1-0, 6 КО). «Руководители Всемирной боксерской Ассоциации обязали Бейбута Шуменова в обязательном порядке защитить титул чемпиона мира в полутяжелом весе до 29 мая. Обязательным претендентом являюсь я, и поединок между нами наверняка состоится. Я надеюсь, что бой будет в США. Мой контракт с Вадимом Бухкаловым истек, и я в полном праве выбрать себе нового промоутера. Теперь меня ведут братья Кличко. Думаю, они смогут организовать мне чемпионский бой уже через пару месяцев. Бейбут Шуменов? Что я могу сказать…Самое сильное его качество – это амбициозность и молодость. Сейчас много говорят о том, что он купил себе титул чемпиона мира в поединке с Кампильйо (19-3-0, 6 КО). Но, как говорит Виталий Кличко, нужно нокаутировать соперника, чтоб не было никаких вопросов. Что я, собственно говоря, и сделаю с казахом. Скажу так: Шуменову просто-напросто доверили подержать чуть-чуть пояс у себя, а потом торжественно передать мне». turnir.com.ua