Формула-1. Россия может принять Гран-при в 2012 году

Промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что рассматривает возможность привезти чемпионат в новые страны и проводить гонки на новых трассах. В частности, британец полагает, что Россия может получить собственный этап уже в 2012 году, также он заявил, что заинтересован в проведении гонки в Нью-Йорке и уже ознакомился с несколькими проектами трасс. «Без сомнения, мы потеряем несколько этапов. Есть несколько гонок, от которых чемпионат способен избавиться без особых проблем. Я говорил с заинтересованными сторонами из нескольких стран. Решение будет принято в следующие несколько месяцев», – цитирует Экклстоуна Bloomberg.