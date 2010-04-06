Формула-1. Организация Гран-при Индии идет по плану

Строительство автодрома, на котором в 2011 году состоится Гран-при Индии, идет по плану, сообщают организаторы этапа. «Мы будем полностью готовы провести гонку в следующем октябре. Трасса является частью спортивного городка, который строится в 35 км от индийской столицы. Все работы будут окончены к июлю 2011 года. Как только ФИА одобрит автодром, мы сможем завершить подготовку маршалов, официальных лиц на трассе и медицинского персонала. Продолжительность трека составит 5,5 км, мы полагаем, что он будет вторым по средней скорости среди трасс «Формулы-1», сразу после Монцы. Мы предоставили командам все необходимые подробности, они внесли их в симуляторы и поделились с нами своими соображениями о возможных улучшениях и о том, где возможно будет сделать больше участков для обгона», – цитирует представителя компании-организатора Марка Хьюза Reuters.