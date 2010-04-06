Васильев: Заявление Транькова – удар для Маши

Заслуженный тренер России Олег Васильев рассказал о распаде пары Мария Мухортова – Максим Траньков, о новом партнере для Мухортовой и о своей кандидатуре на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. О распаде пары: «Заявление Транькова – удар для Маши. Она рыдала. Мухортовой 24 года. Уход Максима ставит под угрозу ее карьеру, нацеленную на Сочи. Траньков давно говорил, что ему все надоело. Работать на золото Сочи было бы разумнее, чем поднять руки и сдаться». О Максиме Транькове: «Нормально – это, когда ты вкладываешь душу в спортсмена и вы становитесь близкими людьми. Траньков не хотел этой близости. В одном интервью он сказал: мы не семья, это лишь бизнес. Близкие отношения – не постель, а понимание друг друга. Траньков не хотел понять, что и я, и хореограф, и его партнерша – все мы хотим ему добра, чтобы он стал чемпионом. Мухортова это поняла и была близка эмоционально, морально со мной. Проблема Транькова – человек не хочет быть внутри коллектива». О возможном партнере для Мухортовой: «Нужен высокий, сильный, владеющий двумя тройными прыжками фигурист в возрасте от 21 до 26 лет. Таких в России – по пальцам одной руки пересчитать. Но я ищу по всему миру. Есть небольшой список кандидатов, я готовлю их к просмотру в паре с Машей». О Валентине Писееве: «Дело не в личности Писеева. Все, что он делал, было нацелено на результат. Но внутренняя и внешняя политика нашей федерации на протяжении последнего десятилетия была неправильной. Эта политика привела к плачевным результатам. Представлю ли свою кандидатуру на пост президента Федерации? Я не самоубийца. До Сочи не вырастить чемпионов. Садиться в кресло и знать, что через четыре года тебя «расстреляют» или «голову отрежут», – нет смысла», – рассказал Васильев в интервью «Советскому спорту».