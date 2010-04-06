Теннис. Алена Бондаренко проиграла в парном разряде

Украинка Алена Бондаренко и российская теннисистка Елена Веснина сенсационно завершили свое выступление уже после первого круга парного разряда турнира MPS Group Championships-2010 в Понте-Ведра-Бич (США, Флорида). В понедельник Елена и Алена, дуэт которых был посеян здесь под третьим номером, в двух партиях потерпели поражение от чешско-украинской пары в составе Андреа Хлавачкова/Ольга Савчук – 4/6, 2/6, передает «Корреспондент». Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Соперницами Хлавачковой и Савчук по четвертьфиналу нынешних соревнований будет белоруска Екатерина Даголевич и канадка Мари-Ев Пеллетье, которые накануне взяли верх над обладательницами wild card из Дании Малу Эйдесгаард и Каролин Возняцки – 6/2, 6/1.