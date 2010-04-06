Атлас: Соперник Виталия Кличко – боксер второсортный

Тренер российского супертяжеловеса Александра Поветкина американец Тедди Атлас считает, что поляк Альберт Сосновский, будущий соперник обладателя титула WBC в супертяжелом весе украинца Виталия Кличко, «из категории второсортных боксеров», передает Sports.ru. «В бою с Кличко Сосновский продержится один, или от силы два раунда. Не думаю, что этот поединок продлится долго. И Кличко об этом отлично известно. Сосновский – это парень из категории второсортных боксеров. С такими парнями можно драться по шесть раз в неделю и дважды в воскресенье, а может и трижды». Напомним, что бой между Кличко и Сосновским состоится 29 мая в Германии.