Вице-премьер правительства РФ Александр Жуков стал кандидатом на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Кандидатуру Жукова выдвинула Всероссийская ассоциация летних видов спорта (ВАЛОВС). Это решение было принято на заседании по реформированию олимпийского движения России, сообщает РИА Новости. Ранее 6 апреля Жуков заявил, что если его кандидатуру выдвинут на выборы президента ОКР, то он согласится участвовать в выборах. По словам вице-премьера, переговоры о его выдвижении с ним вели несколько спортивных федераций. 6 апреля газета "Ведомости" написала, что основным кандидатом на пост нового президента ОКР является именно Жуков. По данным издания, в понедельник, 5 апреля, его кандидатура обсуждалась на совещании ОКР. Жукова поддержали руководители нескольких федераций, бывший президент ОКР Леонид Тягачев и почетный президент Виталий Смирнов. Тягачев ушел в отставку с поста президента ОКР в начале марта в связи с неудачным выступлением сборной России на Олимпиаде-2010. В настоящее время исполняющим обязанности президента является Игорь Казиков. Выборы нового президента пройдут 20 мая, а кандидаты должны подать официальную заявку не позднее 18:00 19 апреля. Lenta.ru