Рой Джонс: Я ни о чем не жалею

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях 40-летний Рой Джонс-младший, проигравший в минувшую субботу единогласным решением судей бой Бернарду Хопкинсу, пока не решил, стоит ли ему закончить карьеру. Напомним, что поражение от Хопкинса стало для Джонса третьим в последних четырех боях. «Пока я не принял окончательного решения – уйти или продолжить карьеру. Я должен поговорить со своей семьей, командой. Как только решение будет принято, я сразу его оглашу. Но знайте, я ни о чем не жалею. Прекрасная получилась карьера. Думаю, многие мне сильно завидуют», – приводит слова боксера сайт BoxingScene.com. sports.ru