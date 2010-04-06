Испанский футбол «накроет» забастовка

Ассоциация испанских футболистов намерена провести забастовку 17 и 18 апреля во время 33-го тура чемпионата страны. Как сообщает ИТАР-ТАСС, акция коснется всех четырех дивизионов. Причиной этому стали требования футболистов о необходимости принятия Высшим советом по спорту, Федерацией футбола Испании и Профессиональной футбольной лигой «решений по обеспечению законных прав футболистов». Игроки хотят урегулировать вопрос о задолженности зарплаты футболистам, в том числе, за прошлый сезон. Также бастующие потребуют предоставлять гарантии клубами, которые находятся на грани банкротства. Если забастовка состоится, то не состоятся матчи топ-клубов чемпионата Испании: «Реал» – «Валенсия» и «Эспаньол» - «Барселона». Некоторые футболисты хотели провести забастовку 10 и 11 апреля, но решили перенести акцию на более поздний срок. Игроки решили не срывать матч «Реал» - «Барселона», который ждут миллионы футбольных болельщиков по всему миру.