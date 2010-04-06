Рикко Гросс: Через две недели будет ясно, стану ли тренером женской сборной

Четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс в качестве почетного гостя присутствовал на традиционном пасхальном марафоне в городе Падерборн, в котором принял участие его сын Симон. Гросс вместе с сыном закончили 10-километровую дистанцию на 430 и 431 местах. «Я хотел помочь Симону в его первом соревновании», – отметил Гросс. Биатлонист также считает, что мужская немецкая сборная сможет оправиться от неудачного выступления на Олимпиаде в Ванкувере, где не смогла завоевать ни одной медали, и рассказал о возможной работе в женской сборной Германии. «Я думаю, мы сможем снова побеждать. Например, Симон Шемп – очень талантливый парень. На следующей неделе я узнаю свои оценки по итогам обучения в тренерской школе. Что касается работы в биатлоне, то разговоры с Федерацией еще продолжаются. Думаю, через две недели все станет ясно, потому что в мае уже начнутся тренировки. Считаю, что после ухода Вильхельм, Хаусвальд и Бек из молодых биатлонисток можно вырастить конкурентоспособных спортсменок», – приводит слова Гросса Westfalen-Blattes. sports.ru