Красич назвал главную задачу ЦСКА в матче с «Интером»

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Милош Красич заявил, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» его команде необходимо будет первой забить гол. Об этом сообщает интернет-издание Bobsoccer.ru. По словам Красича, когда именно армейцы откроют счет - в первом или во втором тайме - неважно. Красич, который не сможет сыграть с «Интером» из-за дисквалификации, подчеркнул, что он будет переживать за свою команду изо всех сил. По словам полузащитника, армейцам должен помочь опыт выступлений в еврокубках. Сербский футболист выразил надежду, что ЦСКА сможет выйти в полуфинал, и подчеркнул, что он хочет еще сыграть в Лиге чемпионов сезона-2009/10. Красич сказал, что он хотел бы вместе с командой выйти на поле стадиона «Камп Ноу» на матч с испанской «Барселоной». Ответный матч ЦСКА - «Интер» пройдет 6 апреля 2010 года на стадионе «Лужники» и начнется в 20:30 по московскому времени. В первой игре, состоявшейся 31 марта, миланский клуб победил со счетом 1:0. Lenta.ru