Биатлон. Сикора: Карьеру завершать не собираюсь

Чемпион мира 1995 года Томаш Сикора, несмотря на неудачный сезон-2009/10, не собирается завершать спортивную карьеру. О самом худшем моменте в сезоне: «Спринт в Ванкувере. Дождь во время гонки перечеркнул надежды на медальные шансы. Но стоит признать, что на стрельбе я не выглядел идеально, хотя достаточно хорошо подготовился к Играм. Второй худший момент – старты после Ванкувера. Думал, что дела пойдут лучше, оказалось наоборот». О мотивации в следующем сезоне: «Сезон прошел неудачно, но я не собираюсь посыпать голову пеплом – у меня, наоборот, есть желание доказать, что могу выступать на высоком уровне. Так что никакого разговора о завершении карьеры нет. Сезона после Турина так прошел слабо, но затем я стал выступать лучше. Физически чувствую себя хорошо», – рассказал Сикора в интервью Sport.pl.