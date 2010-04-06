Бизнесмен за 300 тысяч сыграет матч Лиги Европы

36-летний бразильский бизнесмен Вальдеси Эустакио Пессоа выиграл конкурс «Стань футбольной звездой в один миг!». 36-летний бразильский бизнесмен Вальдеси Эустакио Пессоа выиграл конкурс «Стань футбольной звездой в один миг!», который проводил молдавский футбольный клуб «Олимпия», передает «Корреспондент». Суть конкурса состояла в том, что, внесший самую большую сумму денег в казну клуба, сыграет один матч в Лиге Европы за «Олимпию». Бразилец Вальдеси Эустакио Пессоа выложил 300 000 евро. Кроме него, в десятке топ-предложений еще 7 представителей Бразилии, а также один бизнесмен из Турции и глава компании из России. В молдавском клубе подумывают, чтобы предоставить право выйти на поле всем десяти участникам, и заработать таким образом миллион евро. Именно такой является общая сумма предложенных денег молдавской «Олимпии» этой десяткой. В клубе такой вид заработка называют футбольным туризмом и прогнозируют ему большую популярность в скором времени.