Киевский «Сокол» продолжит выступать в чемпионате Беларуси

Киевский «Сокол» в сезоне-2010/11 намерен продолжить выступления в белорусской Экстралиге. Об этом стало известно на заседании Исполкома Федерации хоккея Республики Беларусь, передает официальный сайт ХК «Сокол». В следующем первенстве Экстралиги планируется участие 14 клубов, среди которых будут и три зарубежные команды: украинский «Сокол», латвийские «Металургс» и «Динамо-Юниорс». Иностранцы подтвердили свое желание выступать в следующем чемпионате Беларуси. Причем от украинской стороны на Исполкоме никого не было, зато из Киева пришло письмо с подтверждением продолжения участия «Сокола» в ОЧБ. Сезон планируется провести по привычной схеме: 4 круга в регулярном чемпионате, по итогам которого лучшие 8 команд выходят в плей-офф. Также в следующем сезоне клубам будет разрешено использовать до 5 иностранцев. Кроме того, было подтверждено решение об обязательности включения в состав команды на игру не менее 2-х молодых хоккеистов (1990 г.р. и моложе), без разницы в каком амплуа: вратарь или полевой игрок. Для всех команд, которые намерены участвовать в 19-м регулярном чемпионате и плей-офф, отныне будет введет потолок зарплат: ведомость не должна превышать $100 тысяч в месяц «чистыми», а премиальный фонд каждой игры - $6 тысяч. Инициатива «Сокола» вернуть в розыгрыш ОЧБ поединок за 3-е место Исполкомом ФХРБ поддержана не была.