Завтра в Украину приедет Мишель Платини

Президент УЕФА Мишель Платини во главе делегации посетит в среду и четверг Украину. Цель визита – ознакомление с ходом подготовки инфраструктуры страны к европейскому первенству. Вместе с Мишелем Платини в Украину прибудут вице-президент УЕФА Мариос Лефкаритис, а также ряд других высокопоставленных чиновников УЕФА. Программой предусмотрены визиты в четыре принимающих города – Донецк, Харьков, Львов и Киев. В состав принимающей делегации войдут президент ФФУ Григорий Суркис, директор Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский, а также представители правительства, в частности, вице-премьер-министр Борис Колесников. В ходе поездки представители УЕФА получат информацию относительно темпов подготовки принимающих городов к проведению финальной стадии. Делегация из Ньона посетит все четыре арены, на которых пройдут матчи ЧЕ в Украине. Кроме того, в четверг Мишель Платини проведет встречу с президентом Украины Виктором Януковичем. Финальная стадия Евро-2012 пройдет на территории Украины и Польши с 8 июня по 1 июля 2012 года. Это будет третий турнир, где финал принимают два государства. Евро-2000 совместно организовали Бельгия и Нидерланды, а Евро-2008 – Австрия и Швейцария. В Польше поединки первенства состоятся на аренах Гданьска, Познани, Варшавы и Вроцлава.