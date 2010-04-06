ХК МВД готов оплатить лечение пострадавшей от шайбы девушке

Хоккейный клуб МВД предложил оплатить лечение болельщицы Оксаны Хляпиной, которой во время матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» в лицо попала шайба. Представители ХК МВД намерены выяснить, что необходимо для лечения, после чего клуб готов оказать девушке любую помощь, сообщает «Советский спорт». Инцидент с участием Хляпиной произошел 2 апреля во время второго матча полуфинальной серии, состоявшегося на стадионе ХК МВД в подмосковной Балашихе. Как отмечает «Советский спорт», в лицо болельщице шайба попала, срикошетив от клюшки хоккеиста «Локомотива». Как рассказал руководитель пресс-службы ХК МВД Владимир Самохин, 6 апреля представители клуба планируют встретиться с Хляпиной и ее мужем. Второй матч серии ХК МВД – «Локомотив» завершился победой ярославцев со счетом 2:1 в овертайме. После этого команды провели еще две игры, и в настоящее время счет в серии до четырех побед ничейный - 2:2. Пятый матч пройдет 7 апреля в Балашихе.