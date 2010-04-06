Иранских футболисток исключили из участия в Олимпиаде

Женская сборная Ирана по футболу не сыграет на первой в истории юношеской Олимпиаде из-за отказа выходить на поле без исламских головных платков хиджабов, предписанных религиозной традицией. Об этом сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на официальный сайт Конфедерации футбола Азии (AFC). На сайте приводится цитата из письма в AFC генерального секретаря ФИФА Жерома Валке, согласно которой «у исполкома ФИФА не было другого выбора», кроме как не допустить иранских футболисток до участия в юношеской Олимпиаде, «принимая во внимание позицию Национального олимпийского комитета Ирана». Закон 4 правил футбола ФИФА гласит, что экипировка игроков не должна иметь какого-либо политического, религиозного или персонального подтекста. Место сборной Ирана на турнире для игроков не старше 18 лет, который пройдет в Сингапуре с 14 по 26 августа 2010 года, займет команда Таиланда. Компанию ей составят сборные Папуа Новой Гвинеи, Тринидада и Тобаго, Турции, Чили и Экваториальной Гвинеи. Ожидается, что в юношеских летних Играх-2010 примут участие около 3600 атлетов в возрасте от 14 до 18 лет, которые поспорят за награды в 26 видах спорта.